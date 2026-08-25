Altında ralli hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar seviyesinde

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Spot altın yüzde 0,4 yükselerek 4.668,19 dolar/ons seviyesine çıktı. Gün içinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören altın, böylece yükseliş ivmesini korudu. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.724,50 dolara ulaştı.

Altındaki yükselişte, geçen hafta yeniden güç kazanan doların değer kaybetmesine yönelik endişeler etkili oldu. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını açıklaması da yatırımcıların doların değerine ilişkin kaygılarını artırarak altına olan talebi destekledi.

Sıradaki hedef 4.900-5.000 dolar bandı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre piyasa analistleri, altındaki olası geri çekilmelerin alımlarla karşılanabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde altının 4.900-5.000 dolar aralığındaki bir sonraki önemli direnç bölgesine yönelme potansiyeli bulunuyor.

Ancak yüksek faiz oranları, yatırımcıya faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle piyasalar, Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından izliyor.

Piyasaların gözü Fed mesajlarında

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı ilk konuşma, piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Warsh’ın mesajlarının özellikle tahvil getirilerindeki son yükseliş ve Fed’in Trump yönetiminden bağımsızlığına ilişkin tartışmalar açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.

ABD’de Fed’in para politikasını şekillendirmede yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de çarşamba günü açıklanacak. Verinin, faiz indirimi beklentileri ve dolayısıyla altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Jeopolitik riskler de gündemde

Jeopolitik cephede ise İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden öne çıktı. İran, Washington’ın ekonomik yaptırımları genişletme kararına karşılık vereceğini açıkladı. Tahran ayrıca önemli ticaret ortaklarının ABD’nin baskı kampanyasına direnmesini beklediğini bildirdi.

Jeopolitik risklerdeki artış da yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Diğer değerli metaller de yükseldi

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 69,16 dolar, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolar, paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.359 dolar seviyesine çıktı.