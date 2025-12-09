  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altında ralli sonrası denge arayışı öne çıkacak
Takip Et

Altında ralli sonrası denge arayışı öne çıkacak

State Street 2026’da altın fiyatlarının 4.000–4.500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında ralli sonrası denge arayışı öne çıkacak
Takip Et

State Street Investment Management stratejistleri, 2025’te altının 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından gelecek yıl yükselişin hız kesmesini bekliyor. Stratejistler, 2026’da fiyatların 4.000–4.500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.

Kuruma göre bu yılki yapısal faktörler altını desteklemeye devam edecek. Hisse–tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyretmesi durumunda altının portföylerdeki çeşitlendirici rolünün daha da önem kazanacağı belirtiliyor.

Stratejistler ayrıca, küresel borç yükü ve kalıcı enflasyonun uzun vadeli getirileri yükseltmesiyle altının etkin bir korunma aracı olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Fed’in gevşeme adımlarının genellikle doları zayıflattığı ve likiditeyi artırdığı, bunun da altın için ek destek sağladığı vurgulanıyor.

Dev bankadan uyarı: 'Altın çok şişti, her an patlayabilir'Dev bankadan uyarı: 'Altın çok şişti, her an patlayabilir'Altın Haberleri

 

Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte: İşte 9 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte: İşte 9 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 