Altında ralli sonrası denge arayışı öne çıkacak

State Street Investment Management stratejistleri, 2025’te altının 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından gelecek yıl yükselişin hız kesmesini bekliyor. Stratejistler, 2026’da fiyatların 4.000–4.500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.

Kuruma göre bu yılki yapısal faktörler altını desteklemeye devam edecek. Hisse–tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyretmesi durumunda altının portföylerdeki çeşitlendirici rolünün daha da önem kazanacağı belirtiliyor.

Stratejistler ayrıca, küresel borç yükü ve kalıcı enflasyonun uzun vadeli getirileri yükseltmesiyle altının etkin bir korunma aracı olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Fed’in gevşeme adımlarının genellikle doları zayıflattığı ve likiditeyi artırdığı, bunun da altın için ek destek sağladığı vurgulanıyor.