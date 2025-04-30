Altında resesyon uyarısı!

Goldman Sachs'ın Emtia Araştırma Ekibi, yatırımcıların yüksek konjonktürel resesyon riskini kısmen uzun altın pozisyonları aracılığıyla hedge etmeleri gerektiğini öne sürdü

Ekip, “Tarife rahatlatma rallisinin ardından, risk varlıkları ve döngüsel emtialar şimdi bir tarife yumuşatma senaryosunda sadece ılımlı fiyat artışı bırakıyor, ancak resesyon riskini düşük fiyatlıyor” dedi.

Ekip, Hazine tahvilleri gibi portföy hedgelerinin, ABD yönetimine ilişkin sorular nedeniyle hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü risklere karşı koruma sağlamada başarısız olmaya devam edebileceğini savundu. Bu yönetişim endişeleri ve güvenliğe kaçış, bir resesyon durumunda altın fiyatlarını GS'nin yükseliş baz senaryosu olan 3.700 dolar/ons'un üzerine çıkaracaktır. Spot altın yüzde 0,3 düşüşle 3.306,15 dolar/ons seviyesinde bulunuyor.