Altında rüzgar terse döndü

Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 2,5’in üzerinde kayıpla 4100 doların altına sarkan seviyelerden işlem görüyor.

Haber Merkezi
Ons altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ardından açıklanacak olan gecikmiş resmi verilerin zayıf olacağı ve Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle düştü.

Altın güne başlarken, 4.211 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ancak hükümetinin açılmasına karşın verilerde ve Fed’in faiz kararındaki belirsizliklerin artması güvenli limanı da geriletti.

4.046 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın 10 Kasım’dan bu yana en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Ons gümüşte de düşüş yüzde 3,5’e yaklaşırken, 50,46 dolara kadar gerileyen fiyatlardan işlem gördü.

