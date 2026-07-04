Altında rüzgar tersine döndü: 4 haftalık düşüş sona erdi

Altın haftayı kazançla kapattı: 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti.

Ons altın, 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 4.170 dolara kadar yükselirken, art arda dört hafta süren düşüş serisini de sonlandırdı. Değerli metal, haftayı yaklaşık yüzde 2 değer kazancıyla tamamladı.

Altın fiyatları toparlandı: Yıllık kazanç yüzde 25'i aştı

3 Temmuz 2026 itibarıyla ons altın, bir önceki güne göre yüzde 1,15 yükselerek 4.170,25 dolara çıktı. Değerli metal son bir ayda yüzde 6,81 değer kaybetmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 25,04 oranında yükseliş kaydetti.

Altın, 2026 yılı ocak ayında 5.608,35 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD'de istihdam şoku! Beklentilerin altında kalan veri piyasaları sarstı

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam yalnızca 57 bin kişi artarak 110 bin kişilik piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Beklentileri karşılamayan veri sonrası piyasalarda para politikasına ilişkin öngörüler değişirken, yatırımcılar kısa vadede faiz artırımı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Dolar geriledi, altın yükseldi! Faiz beklentileri de değişti

ABD dolarının nisan ayından bu yana en sert haftalık değer kaybını yaşaması da altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, CME FedWatch verilerine göre, açıklanan istihdam verisi öncesinde yüzde 66 seviyesinde bulunan faiz artırımı beklentisi, verinin ardından yüzde 50'ye geriledi.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Merkez bankalarından güçlü altın hamlesi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları mayıs ayında rezervlerine net 41 metrik ton altın ilave etti.

Yüksek fiyatlar altın talebini vurdu: Hindistan yavaşladı, Çin toparlandı

Cnbc-E'de yer alan habere göre fiziki altın piyasalarında yükselen fiyatların etkisi hissedilmeye devam etti. Hindistan'da talep zayıflarken, Çin'de ise alım iştahının sınırlı da olsa toparlandığı belirtildi.