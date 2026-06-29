Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güvenli limanda Fed kıskacı

ABD ve İran arasındaki savaş riskinin yerini müzakerelere bırakmasıyla petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. Şubat sonundan bu yana 100 doların üzerinde seyreden fiyatların yönünü 70 dolarlara çevirmesiyle küresel piyasaların nefes aldığını belirten Eda Karadağ, petrolde 70-72 dolar bandının kısa vadeli bir destek noktası olduğunu ifade etti. Savaş gündeminin tamamen geride kalması durumunda petrolün kendi arz-talep hikayesine döneceğini belirten Karadağ, yabancı kurumların yılın geri kalanı için ortalama 80 dolarlık bir beklenti içinde olduğunu, 60-70 dolarlı seviyelerde kalıcılık konusunda ise piyasada henüz güçlü bir inanç oluşmadığını söyledi.

Altın fiyatları Fed kıskacında

Altın cephesinde ise jeopolitik risklerin azalmasıyla 'güvenli liman' etkisinin zayıfladığı görülüyor. Karadağ, altın fiyatlamasının tamamen Fed’in faiz politikasına endekslendiğini, özellikle istihdam ve enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin faiz artış ihtimallerini güçlendirerek altın üzerinde baskı yarattığını belirtti. Piyasanın bir faiz artışına kesin gözle baktığını, ancak temmuz ayı verilerine göre 2 veya 3 artış ihtimalinin de masada olabileceğini söyleyen Karadağ, kısa vadede zayıf seyir sürse de vadeli piyasalarda toparlanma beklentisinin korunduğuna dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da 14.000 puan sınavı

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yabancı yatırımcıların alıcılı tarafta yer alması olumlu karşılanırken, Karadağ bu ilginin sürdürülebilirliğinin kritik olduğunu vurguladı. Teknik tarafta 14.000 puan seviyesinin hem psikolojik destek hem de Fibonacci seviyesi olarak hayati önem taşıdığını belirten Karadağ, bu seviyenin altındaki kapanışların panik satışlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Temmuz ayında kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek not değerlendirmeleri ve Merkez Bankası’nın fonlama tarafında yapabileceği olası bir faiz indirimine hazırlık sinyali piyasanın ana odağında yer alacak.

Yatırımcı ne yapmalı?

Piyasalardaki belirsizliklere karşı yatırımcılara varlık dağılımını çeşitlendirmelerini tavsiye eden Karadağ; hisse senedi, altın ve son dönemde ilgisi artan yatırım fonlarından oluşan bir sepet yapılmasını önerdi. Dolar/TL tarafında kontrollü ve küçük adımlarla yaşanan yükselişin geçmiş yıllardaki gibi bir getiri tatmini yaratmadığını belirten Karadağ, borsa için yıl sonunda 15.000 puan üzeri hedefler korunsa da her hissenin bu yükselişe eşlik edemeyeceğini, bu nedenle şirket bazlı doğru seçimlerin büyük önem taşıdığını hatırlattı.