Altında sakin seyir: Gözler ABD-İran anlaşmasının detayları ve Fed'de

Yatırımcıların ABD-İran barış sürecinin detaylarına odaklanmasıyla altın piyasası salı gününü sakin geçirdi.

Spot altın yüzde 0,2 yükselişle ons başına 4.315,87 dolar seviyesine çıktı. Altın, pazartesi günü yüzde 3,6’ya kadar yükselerek 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 düşüşle 4.337,10 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Körfez’deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen ön anlaşmanın ABD ve İran tarafından imzalandığını duyurdu. Ancak anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, her iki ülkenin de kalıcı ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

"Altında iyimserlik rallisinin cuma günkü imza törenine kadar birkaç gün daha sürmesi mümkün"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Perşembe gecesinden bu yana İran kaynaklı gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş gördük. Bu iyimserlik rallisinin cuma günkü imza törenine kadar birkaç gün daha sürmesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların gözü Fed'de

Öte yandan ABD doları, Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde son 10 günün en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlemeyi sürdürdü.

Piyasalarda gözler ayrıca çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Piyasalarda faiz oranlarının sabit bırakılacağı beklentisi öne çıkıyor.

Meir, “Piyasalar bu yıl faiz indirimi beklemiyor. Eğer Warsh yılın ilerleyen dönemlerinde en az bir faiz indiriminin masada olabileceği sinyalini verirse dolar daha da zayıflayabilir ve altın yeni bir yükseliş dalgası yaşayabilir. Ancak daha şahin bir duruş sergilerse altın üzerinde baskı oluşabilir” dedi.

Citi'den altın için yeni tahmin

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, barış anlaşmasının ardından ABD’de aralık ayında faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesinde olan faiz artışı olasılığı yüzde 57’ye geriledi.

Öte yandan Citigroup, önümüzdeki 0-3 aylık döneme ilişkin altın fiyat tahminini ons başına 500 dolar artırarak 4.500 dolara yükseltti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 1 gerileyerek 69,29 dolar, platin yüzde 0,9 düşüşle 1.751,55 dolar, paladyum ise yüzde 1,6 kayıpla 1.327,27 dolar seviyesine indi.