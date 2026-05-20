Altında savaş etkisi: Jeffrey Currie’den sert düşüş uyarısı

Küresel enflasyon endişeleri artarken, artan uzun vadeli tahvil faizlerinin de etkisiyle ons altında 4.500 doların altına düşüş teorileriyle birlikte Jeffrey Currie’den piyasadaki satış baskısının derinleşebileceğine yönelik uyarılar geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Currie, kısa vadeli düşüşün arkasındaki yapısal dinamikleri deşifre etti.

Altındaki dinamikler savaşa bağlı

Currie, altındaki mevcut zayıflığın Orta Doğu çatışmasının yapısal sonuçlarıyla ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklıkla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor. Fırlayan enerji fiyatları, bazı gelişmekte olan ülke merkez bankalarını zorlu bir tercihle baş başa bıraktı.

En büyük kurumsal alıcılar olan merkez bankaları, yerel para birimlerini savunmak ve tavan yapan enerji ithalat maliyetlerini finanse etmek için altın rezervlerini likidite etmeye (satmaya) başladı.

TCMB’nin altın satışı

Currie, bu dinamiğin en somut örneği olarak Türkiye'yi gösterdi. Stratejiste göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı desteklemek ve artan enerji faturalarını karşılamak adına piyasada yaklaşık 120 ton altın sattı.

Currie, bu marjinal satış baskısı nedeniyle ons altının 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyor.