Altında savaş gölgesi: Piyasalar Fed’e kilitlendi

Altın, yatırımcıların ABD ile İran arasında enerji arzını kısıtlayan ve enflasyon risklerini yükselten iki aylık çatışmaya diplomatik çözüm arayışlarını değerlendirmesiyle yatay bir seyir izledi.

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 0,6 düşüş yaşamasının ardından ons başına 4.695 dolar civarında işlem gördü.

Trump, ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın son barış teklifini görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı, ancak çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşma için “kırmızı çizgilerini” korudu.

Bu açıklamalar, Tahran’ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırma karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı içeren geçici bir anlaşma önerdiğine dair haberlerin ardından geldi. Söz konusu gerilim, stratejik öneme sahip su yolundaki günlük geçişleri neredeyse durma noktasına getirerek ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri akışını ciddi biçimde kısıtladı. İran’ın teklifi ayrıca, ülkenin nükleer programına ilişkin daha kapsamlı müzakerelerin ertelenmesini de içeriyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Heraeus Precious Metals’ta trader olan Marc Loeffert, bir notunda Hürmüz Boğazı hâlâ kapalıyken ateşkesin belirsiz süreyle uzatılmasının “piyasa belirsizliğini uzattığını” belirtti. Loeffert, “Uzun vadede ekonomik durgunluk ile yükselen fiyatların birleşimi, altın boğa piyasasının devamı için uygun bir zemin oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların gözü faiz kararlarında

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Japonya, İngiltere ile Kanada’daki muadillerinin faiz kararlarını yakından izleyecek. Sekiz haftadır devam eden çatışmanın tetiklediği enerji arz şoku, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma hatta artırma olasılığını güçlendirdi. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir unsur olarak öne çıkıyor. Altın, şubat sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 08:06 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 4.697,49 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 0,7 artışla 76,03 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseliş kaydetti. ABD dolarını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü yüzde 0,1 gerilemesinin ardından hafif düşüş gösterdi.