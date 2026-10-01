Altında sert dalga! Eylülü kayıpla kapattı, gözler şimdi cuma gününde

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Altın 4.200 doları aşamadı

ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentileri aşması, önceki seansta altın fiyatlarını destekledi. Ons altın yaklaşık 4.200 dolara kadar yükselirken, bu hareket kalıcı olmadı ve değerli metal yeni güne kazanımlarını koruyamadan başladı.

Altın, ekim ayının ilk işlem gününe 4.175 dolar civarında giriş yaptı. Değerli metal, eylül ayında yaklaşık yüzde 6 gerileyerek ayı kayıpla tamamladı.

Gözler ABD istihdam verisinde

Piyasalarda şimdi cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. İstihdam piyasasının seyrine ilişkin veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler açısından önem taşıyor.

Geçen ay açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilerken, yatırımcıların yeni veri öncesindeki temkinli duruşunu artırdı.

ABD'de özel sektör istihdamını gösteren ADP verisinin de tahminlerin üzerinde gelmesi, istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik beklentileri destekledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş altına nefes aldırdı

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ise altın üzerindeki baskının bir bölümünü hafifletti. Enerji fiyatlarının düşmesi, enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin azalabileceği beklentisiyle değerli metale destek sağladı.

Ancak bu destek, yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıyı tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi.

30 yıllık tahvil faizi 2002 seviyelerine çıktı

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,62'ye kadar yükselerek Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyelerden birine ulaştı.

Enerji kaynaklı enflasyonun devam edebileceğine ilişkin endişeler ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar, tahvil getirilerindeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini kısa vadede sınırlayan başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Analistten altın için uzun vadede iyimser mesaj

WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah ise altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Shah, Kitco News'e yaptığı açıklamada, yükselen faiz oranları, yüksek tahvil getirileri ve güçlenen doların kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Buna karşın Shah, itibari para birimleri üzerindeki baskının artması halinde altının alternatif bir parasal varlık olarak öneminin güçlenebileceğini ifade etti. Analiste göre, kısa vadeli baskılara rağmen altın önümüzdeki dönemde güçlü bir performans sergileyebilecek potansiyele sahip.