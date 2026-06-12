Altında sert düşüş! Fed ve İran etkisiyle kayıplar yüzde 3’ü aştı: Uzmanlardan 4 bin doların altı uyarısı

Altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Altın fiyatları cuma günü düşüşünü sürdürürken, haftalık bazda da sert kayıp vermeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4.191 dolar seviyesine gerilerken, haftalık kaybın yüzde 3,2'ye ulaşması bekleniyor.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 2,4 yükselişle 4.212 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise yüzde 0,4 kayıpla 6 bin 230 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Barış umudu altını baskıladı: Güvenli liman talebi zayıfladı

Altın fiyatları, perşembe günü son altı ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek toparlanma gösterdi. Bu hareket, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri operasyonları durdurduğunu açıklaması ve taraflar arasında yakın dönemde bir barış anlaşmasına varılabileceğine işaret etmesinin ardından gerçekleşti.

Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelimi zayıflarken, altına olan talepte de gerileme görüldü.

"Altın 4 bin doların altına sarkabilir"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, altın fiyatlarındaki hareketin tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Meir, "Piyasalar Fed'in faiz artırabileceğine işaret eden her mesajı dikkatle izleyecek. Eğer Fed bu yönde sinyal verirse altın 4 bin doların altına sarkabilir" dedi.

Savaş başladığından beri altında yüzde 20'lik kayıp

Altın fiyatları, İran ile başlayan çatışma sürecinin ardından yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun merkez bankalarını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmaya yöneltebileceği beklentisi, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

ABD'de Üretici Enflasyonu beklentileri aştı, Fed baskısı arttı

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), mayıs ayında piyasa beklentilerini aşarak yükseldi.

Ortadoğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetlerini yukarı çekmesiyle yıllık üretici enflasyonu son üç buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini öteleyeceği ve gerektiğinde yeni faiz artırımlarına yönelebileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

Piyasalar Fed'den faiz artırımı bekliyor

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, getiri sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, dolar cinsi varlıkların daha yüksek getiri potansiyeli sunması nedeniyle talebini artırıyor.

Hürmüz Boğazı için kritik süreç: Barış anlaşması beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında bu hafta sonu bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini ve bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Buna karşın İran cephesi, anlaşmaya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını bildirerek sürecin belirsizliğini koruduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

ETF çıkışları sürüyor, gümüş ve platin de geriledi

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'i olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları çarşamba günü yüzde 0,3 azalarak 923,89 tona düştü.

Değerli metallerde son durum ne?

Gümüş yüzde 0,4 düşüşle 67,10 dolar seviyesine geriledi. Platin yüzde 0,7 yükselerek 1.731 dolar oldu ancak haftalık bazda kayıp vermeye hazırlanıyor. Paladyum yüzde 1,6 artışla 1.289 dolara yükselirken haftalık kazancı yüzde 5'e yaklaştı.