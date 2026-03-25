Altında sert düşüş sonrası 'tepki' hareketliliği: Dr. Sevgen yeni seviyelere işaret etti

Dr. Sevgen, piyasaların güne Amerika'nın İran'a sunacağı iddia edilen 15 maddelik bir anlaşma planı söylentisiyle başladığını belirtti. Ancak bu haberlerin yanı sıra Tel Aviv ve İran'a düşen füzelerin piyasada karmaşaya yol açtığını ifade eden Dr. Sevgen, İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ebrahim Zolfak Hari’nin bu ateşkes planını alenen reddettiğine dikkat çekti. Dr. Sevgen, ABD’nin Orta Doğu’ya 3.000 asker göndereceği yönündeki haberlerin ve Suudi Arabistan'ın Trump'tan savaşı sürdürmesini istediği iddialarının piyasadaki haber akışını oldukça karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Borsa İstanbul: Endeks 100 düştü ama piyasada canlılık sürüyor

Borsa İstanbul'un performansını değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 13.000 puanın altında kapatmasına rağmen piyasanın genelinde bir yükseliş emaresi gördüğünü belirtti. BIST 100 dışındaki hisselerden oluşan tüm endeksin zirve seviyelerinde olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, yabancı yatırımcıların endeks bazlı işlemlerinden dolayı BIST 100'ün düştüğünü ancak hisse bazlı hareketlerin oldukça yoğun ve canlı devam ettiğini ifade etti. Bugün için 13.100 seviyesinin ilk direnç, 13.250-13.300 bölgesinin ise kritik olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, 13.300 seviyesi yukarı yönlü geçilmeden yeni alım yapılmasını önermediğini ekledi.

Petrol ve altında kritik seviyeler

Emtia piyasalarındaki teknik seviyelere değinen Dr. Sevgen, Brent petrolde 102 doların üzerine çıkılmadığı sürece görünümün olumlu olduğunu, 91 doların altına sarkılması durumunda ise piyasada net bir rahatlama görüleceğini belirtti. Altın tarafında ise 4.560-4.550 dolar seviyelerinin üzerinde tutunulması halinde 4.800 dolara doğru bir hareket beklenebileceğini ifade eden Dr. Sevgen, bu yükselişin şimdilik sert düşüşün bir tepkisi niteliğinde olduğunu ve dolar endeksindeki geri çekilmeden kaynaklandığını dile getirdi. Gümüşte 72 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 78 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD piyasaları ve yapay zeka endişesi

Amerikan borsalarındaki durumu da analiz eden Dr. Sevgen, özellikle Nasdaq tarafında bir yorulma ve tutunma çabası olduğunu belirtti. Yapay zeka yatırımlarının beklendiği kadar hızlı sonuç vermeyeceği yönündeki endişelerin "Muhteşem 8" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketleri üzerinde baskı kurduğunu ifade eden Dr. Sevgen, bu şirketlerin endeksin büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle genel bir geri çekilme yaşanabileceği konusunda uyardı. Dr. Sevgen, Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ve hatta artırımların tekrar gündeme gelme ihtimali nedeniyle ABD endekslerinde kısa vadede yeni bir coşku beklemediğini belirtti.

Yatırımcıya modern portföy ve "Beta" uyarısı

Piyasadaki risklerin dağıtılması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, yatırımcıların matematiksel bir temele dayanan modern portföy teorisini ve "Beta" analizini dikkate alması gerektiğini söyledi. Bir hissenin endekse duyarlılığını gösteren Beta katsayısının doğru analiz edilerek dengeli bir dağılım yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen, "ezberlerin bozulduğu bir dünyada" sadece savaş çıkınca altın yükselir mantığının her zaman çalışmadığını hatırlattı. Son olarak jeopolitik riskler bağlamında Hark Adası'nın tarihsel önemine değinen Dr. Sevgen, yatırımcıların geçmişte orada yaşananları inceleyerek mevcut riskleri daha iyi analiz edebileceğini önerdi.