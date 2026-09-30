Altında sert düşüş sonrası toparlanma çabası: Gözler kritik veride

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Eylül ayında kayıp yüzde 6'ya ulaşabilir

Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 1,63 yükselerek günü 4.182 dolardan tamamladı. 30 Eylül saat 07.25 itibarıyla ise fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 gerileyerek 4.176,39 dolar seviyesine indi.

Pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden altın, salı günü gelen alımlarla kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye çalıştı. Buna karşın değerli metalin eylül ayını yaklaşık yüzde 6 düşüşle tamamlaması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş altına nefes aldırdı

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yüksek tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıya karşın altın için sınırlı bir destek sağladı.

Orta Doğu'dan enerji arzında toparlanma sinyallerinin gelmesi ve ABD'nin acil durum petrol rezervlerinden yeni bir miktarı piyasaya sürmesi, petrol fiyatlarının sert şekilde gerilemesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji kaynaklı enflasyon endişelerini bir miktar hafifletmesi, değerli metaldeki satış baskısını sınırlayan unsurlardan biri oldu.

30 yıllık tahvil faizi 2002'den beri en yüksek seviyede

Altın üzerindeki temel baskı unsurlarından biri ise ABD tahvil getirilerindeki yükseliş olmaya devam ediyor.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62'ye kadar çıkarak Haziran 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceğine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin mesajlar, tahvil getirilerindeki yükselişi destekledi.

Williams'tan faiz artışı sinyali

New York Fed Başkanı John Williams, Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra yapay zekanın ekonomik etkilerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebileceğini söyledi.

Williams, bu gelişmeler ışığında Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artırımına daha gidebileceğini ifade etti.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlayan faktörler arasında yer alıyor.

Altında 4.230 dolar seviyesi yakından izleniyor

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının 4.230 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin satış baskısını artırdığını belirtti.

Hansen, değerli metalin önemli bir teknik desteği kaybetmesiyle birlikte fiyatların daha fazla baskı altında kalabileceğine dikkat çekti. Uzman, mevcut ortamda altın için en önemli destekleyici unsurlardan birinin ETF'lere yönelik yatırım talebi olduğunu ifade etti.

Kısa vadeli nakit ihtiyacı belirleyici olabilir

Hansen'e göre piyasalardaki kısa vadeli likidite ihtiyacı, yatırımcıların uzun vadeli altın beklentilerinin önüne geçebilir.

Hafta başındaki sert fiyat hareketinin, altının yükselen tahvil getirileri karşısında yatırım talebini koruma kapasitesi açısından önemli bir sınama olduğunu belirten Hansen, mevcut koşulların değerli metal açısından daha zorlu bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Çin'deki olası kâr satışları baskıyı artırabilir

Hansen, altındaki son zayıflığın tek bir nedenden kaynaklanmadığını; yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla tetiklenen teknik satışların birlikte etkili olduğunu değerlendirdi.

Çin'deki Altın Hafta tatili öncesinde yatırımcıların kâr satışına yönelmesinin de piyasadaki baskıyı artırabileceğini belirten Hansen, kısa vadede altın fiyatlarının kritik bir eşikte bulunduğuna işaret etti.