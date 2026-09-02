Altında sert kayıp! 3 haftanın en düşük seviyesi görüldü, baskı giderek artıyor

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Altında sert düşüş: Ons altın 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü

Altın fiyatlarında satış baskısı hız kazandı. Spot altın, çarşamba günü yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 304,01 dolara geriledi.

Böylece ons altın, 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görürken, düşüşünü üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.

Altın fiyatının piyasaların yakından takip ettiği 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmesi, teknik açıdan da dikkat çekti.

ABD Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4 bin 350,80 dolara geriledi.

Ortadoğu gerilimi altını vurdu

Altındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden tırmanması etkili oldu.

ABD'nin salı günü İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran'ın karşılık vermesiyle, haftalardır devam eden gerilim son dönemin en ciddi tırmanışlarından birini yaşadı.

Artan çatışma riski, piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşırken, petrol üst üste üçüncü işlem seansında yükseldi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış da altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturdu.

Petrol yükseldi, altın baskı altında: Enflasyon endişesi güçleniyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası yaşanabileceği endişelerini artırdı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre DHF Capital CEO'su Bas Kooijman, ABD-İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesinin enflasyon beklentilerini güçlendirdiğini belirtti. Kooijman, petrolün daha pahalı hale gelmesinin, merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre koruyacağı beklentisini artırabileceğine dikkat çekti.

Faizlerin yüksek seyrettiği bir ortam ise yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltıyor. Bu gelişmeler, jeopolitik risklere rağmen altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

Fed’in faiz artırımı ihtimali yüzde 67

Fed’in faiz politikası konusunda piyasalardaki beklentiler de değişiyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın bu ay faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 67 olarak değerlendiriyor.

Fed Guvernörü Michael Barr, enflasyonun yeterince hızlı gerilememesi halinde faiz artırımı için zamanın gelebileceğini söyledi. Fed Başkanı Kevin Warsh da geçen hafta yaptığı açıklamalarda faiz artışı ihtimaline işaret etmişti.

Altın yatırımcısı ABD istihdam verilerine odaklandı

Altın yatırımcılarının gözü, ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi.

Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunun ardından cuma günü, Fed'in faiz politikası açısından daha kritik olan tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Analistlere göre zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz artırımı yönündeki baskıyı azaltarak altındaki düşüşü sınırlayabilir.

Buna karşılık güçlü istihdam rakamları veya Fed yetkililerinden gelecek yeni şahin mesajlar, altın fiyatlarındaki satış baskısının daha da güçlenmesine yol açabilir.

Güçlü dolar, altın üzerindeki baskıyı artırıyor

ABD doları güçlü seyrini korurken, bu durum altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, değerli metale yönelik talebi zayıflatarak altındaki satış baskısını güçlendiriyor.

Altınla birlikte diğer değerli metaller de geriledi

Altın fiyatlarındaki düşüş, diğer değerli metallere de yayıldı.

Gümüş yüzde 1 düşüşle 63,60 dolara gerilerken, platin yüzde 1 değer kaybederek 1.722,23 dolar seviyesine indi.

Paladyumda ise kayıp yüzde 1,4 oldu ve fiyat 1.292,21 dolara geriledi.