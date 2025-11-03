  1. Ekonomim
Altında seyir, ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası karışık

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Erken saatlerde 4028,04 dolara kadar yükselen ons altın, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,05 artışla 4003,98 dolarda.

Yatırımcılar, geçen hafta imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının kısa vadeli rahatlama sağlasa da iki ülke arasındaki temel görüş ayrılıklarını çözmede yetersiz kaldığını değerlendiriyor. Bununla birlikte, Aralık ayında ek faiz indirimi beklentilerinin azalması, altındaki yükselişi sınırlıyor.

Öte yandan, Çin’in uzun süredir yürürlükte olan altın satışlarındaki vergi teşvikini kaldırması fiyatlar üzerinde baskı yarattı. ING analistleri, “Bu adım hem yatırım hem de yatırım dışı altını kapsıyor ve Çinli tüketiciler için altını daha pahalı hale getiriyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD ISM verileri ve ADP özel istihdam raporuna odaklanmış durumda.

