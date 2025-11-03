Altında seyir, ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası karışık

Yatırımcılar, geçen hafta imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının kısa vadeli rahatlama sağlasa da iki ülke arasındaki temel görüş ayrılıklarını çözmede yetersiz kaldığını değerlendiriyor. Bununla birlikte, Aralık ayında ek faiz indirimi beklentilerinin azalması, altındaki yükselişi sınırlıyor.

Öte yandan, Çin’in uzun süredir yürürlükte olan altın satışlarındaki vergi teşvikini kaldırması fiyatlar üzerinde baskı yarattı. ING analistleri, “Bu adım hem yatırım hem de yatırım dışı altını kapsıyor ve Çinli tüketiciler için altını daha pahalı hale getiriyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD ISM verileri ve ADP özel istihdam raporuna odaklanmış durumda.