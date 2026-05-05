Altında sınırlı toparlanma: Tepki alımı geldi, yön belirsiz

Ons altın yüzde 0,5 artışla 4 bin 541 dolar seviyesine çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da benzer şekilde değer kazandı. Ancak toparlanma sınırlı kaldı.

Gram altın ne kadar?

Ons altında yaşanan sınırlı yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3'lük yükselişle yeni güne 6 bin 590 lira seviyesinden başladı.

Altın üzerinde petrol ve dolar baskısı

Cnbc-E'de yer alan habere göre petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların değer kazanması, altının yukarı yönlü seyrini sınırlayan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Brent petrolün 113 doların üzerindeki seyrini koruması, enflasyon kaygılarını canlı tutarken ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Öte yandan güçlü dolar, altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.

Faiz beklentileri değişti

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun yerine 2027’ye kadar faiz artışı ihtimalinin dahi gündeme gelmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

Jeopolitik gerilimler piyasaları sarsıyor

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmalar piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Tarafların karşılıklı saldırıları ve deniz taşımacılığına yönelik baskılar, küresel risk algısını yükseltirken altın fiyatlarında dalgalı bir seyre yol açıyor.