Altında son 6 haftanın en sert düşüşü: Petrol ve faiz baskısı

Altın son 6 haftanın en sert haftalık düşüşüne gidiyor: Petrol ve faiz baskısı etkili

Altın fiyatları, cuma günü sınırlı toparlanma gösterse de haftalık bazda son altı haftanın en sert değer kaybını yaşamaya hazırlanıyor. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon endişelerini artırırken ABD'de faizlerin daha da yükselebileceği beklentisi altın üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

Spot altın yüzde 0,5 yükselişle ons başına 3.988,20 dolara çıkarken, seansın ilk saatlerinde 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören ABD altın vadeli işlemleri ise 3.992 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Altın fiyatları, haftalık bazda şu ana kadar yaklaşık yüzde 3,2 gerileyerek 1 Haziran'dan bu yana en sert haftalık kaybına yöneldi. Haziran ayına ilişkin ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi altına kısa süreli destek sağlasa da, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve faiz beklentilerini güçlendirmesi bu olumlu etkinin önüne geçti.

Analist uyardı: Enflasyon endişesi altını frenledi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “TÜFE ve ÜFE verileri beklentilerden daha düşük gelse de, bu hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yatırımcıların düşük enflasyon verilerini olumlu karşılamasını engelledi.” dedi.

Waterer, “Orta Doğu’daki jeopolitik riskler sürerken, enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişeler altın fiyatlarını baskılayan temel unsurlar olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran gerilimi petrolü uçurdu, altın üzerindeki faiz baskısını artırdı

ABD ile İran arasında geçen ay sağlanan ateşkesin son bir haftada büyük ölçüde bozulmasıyla iki taraf karşılıklı saldırılarını artırdı. Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, enerji arzına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatını kısıtlama ihtimali ve Tahran'ın Husilerden Kızıldeniz'deki ihracat rotasını kapatmaya hazır olmalarını istemesi, petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 12 yükselmesine neden oldu.

Petroldeki sert yükselişin küresel enflasyon baskılarını artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendirmesi öngörülüyor. Faiz getirisi sunmayan altın ise yüksek faiz ortamında yatırımcıların daha yüksek getirili varlıklara yönelmesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Fed'den faiz artışı sinyalleri güçleniyor: İki yetkiliden şahin mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, faiz artırımı beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından kamuoyu önünde faiz artışı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise enflasyonda kısa vadede belirgin bir iyileşme görülmemesi durumunda ilave faiz artışlarını destekleyebileceğini belirterek, para politikasında sıkı duruşun sürebileceği mesajını verdi.

Piyasalar aralıkta faiz artırımını fiyatlıyor

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 73 olarak fiyatlamaya devam ediyor. Bu beklenti, yatırımcıların yılın geri kalanında para politikasında sıkı duruşun süreceğine işaret ediyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 55,22 dolara, platin yüzde 0,7 gerileyerek 1.605,62 dolara ve paladyum yüzde 0,4 kayıpla 1.244,86 dolara indi. Üç metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.