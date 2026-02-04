Altında tarihi düşüşü önceden gören Fidelity yeniden alıma geçiyor

Fidelity International Portföy Yöneticisi George Efstathopoulos, altın fiyatlarında son kırk yılın en büyük düşüşü yaşanmadan günler önce altın varlıklarının bir kısmını satmıştı. Portföy yöneticisi, bu hamleyle sert fiyat hareketi öncesinde kâr elde etti.

Efstathopoulos, altın pozisyonunu geçen haftanın başında yaklaşık yüzde 5 seviyesinden yüzde 3’e düşürdü. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstermesinin ardından altın fiyatlarında görülen sert düşüşten önce alındı.

Yeniden alım için düzeltme bekleniyor

BloombergHT’nin aktardığına göre, Efstathopoulos altın fiyatlarında yüzde 5–7 aralığında ek bir geri çekilme yaşanması durumunda yeniden alım yapmayı planladığını söyledi. Portföy yöneticisi, piyasadaki aşırı fiyatlamanın büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti.

Altının orta vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, yükselişi destekleyen yapısal faktörlerin halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Küresel fon yöneticilerinden benzer görüşler

Son dönemdeki sert düşüşün ardından altın için olumlu beklenti dile getiren ilk küresel fon yöneticilerinden biri olan Efstathopoulos’un görüşleri, bazı büyük finans kuruluşları tarafından da paylaşılıyor. Deutsche Bank, altının ons fiyatının 6 bin dolara yükselebileceği yönündeki tahminini koruduğunu açıkladı.

Fiyatlar toparlanma eğilimine girdi

Değerli metal, tarihi düşüşün ardından gelen alımların etkisiyle üst üste iki gün yükseldi. Külçe altının ons fiyatı bugün yüzde 2,8 artışla 5.080 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bir önceki gün fiyatlar yüzde 6’nın üzerinde yükselmişti. Altın, 29 Ocak’ta 5.595,47 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Enflasyon, dolar ve merkez bankaları etkili

Efstathopoulos, altının rekor seviyelere ulaşmasına yol açan faktörlerin büyük ölçüde devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki katılık ve doların zayıf seyri bu unsurlar arasında yer aldı.

Merkez bankalarının yoğun alımları ve yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme eğilimi de altına olan talebi destekleyen gelişmeler olarak öne çıktı.

Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu tarafından yayımlanan bir ankete göre, merkez bankalarının yüzde 50’den fazlası dayanıklılığı artırmak amacıyla rezervlerini güçlendirmeyi planlıyor. Ankette, riskten korunma aracı olarak altına yönelik talebin arttığına dikkat çekildi.

Portföyde altının payı yeniden artırılacak

George Efstathopoulos, düşüş dönemlerinde alım yapmayı tercih ettiklerini belirterek, fonundaki altın ağırlığını yeniden yaklaşık yüzde 5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.