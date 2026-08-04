Altında temkinli yükseliş: İran mesajları ve Fed beklentisi altını hareketlendirdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatları, salı günü yatırımcıların ABD ile İran arasında olası görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamaları değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinden Fed'in faiz politikası hakkında gelecek sinyallere odaklanmasıyla sınırlı yükseliş gösterdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 4.059,81 dolara çıktı.

Piyasaların gözü kritik ABD istihdam verilerinde

Piyasalar, Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları verebilecek ABD istihdam verilerine odaklandı. Gün içinde açıklanacak JOLTS açık iş pozisyonları verisinin ardından çarşamba günü ADP özel sektör istihdam raporu, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek.

Uzmandan altın yorumu: Zayıf istihdam yükselişi tetikleyebilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Mumbai merkezli Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, “Altın şu anda bir konsolidasyon sürecinde. İş gücü piyasasında zayıflık görülmesi halinde bu durum ABD dolarını baskılayabilir ve bunun sonucunda altın fiyatlarında yükseliş yaşanabilir” dedi.

Trump "görüşmeler sürüyor" dedi, İran yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü ve bunun, Tahran'ın beş aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşması için "son şansı" olduğunu söyledi. Ancak İran yönetimi, taraflar arasında herhangi bir müzakerenin yürütüldüğü ya da planlandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Jeopolitik gerilim enflasyon ve faiz endişesini büyütüyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, enerji maliyetlerini artırarak enflasyon baskılarını güçlendirdi. Artan fiyat baskıları, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımlarına yönelebileceği beklentilerini de kuvvetlendirdi.

Fed'de faiz artırımı masada: Gözler eylül toplantısında

Piyasalar, Fed'in son toplantısında politika faizini sabit bırakmasının ardından eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor.

New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyon baskılarının zamanla azalacağı yönündeki iyimserliğini korurken, beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi durumunda Fed'in faiz artırımı konusunda gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Citi'den altın tahmini: Önce duraklama, sonra 5 bin dolar

Öte yandan Citi, yayımladığı analiz raporunda altın fiyatlarının önümüzdeki bir ay boyunca yatay seyir izleyebileceğini veya sınırlı bir geri çekilme yaşayabileceğini belirtti. Banka, ardından yükseliş trendinin yeniden güç kazanacağını öngörerek ons altının yılın dördüncü çeyreğinde 4.500 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 58,74 dolara, platin yüzde 1,2 yükselişle 1.646,59 dolara ve paladyum yüzde 1,2 değer kazanarak 1.279,55 dolara çıktı.