Altında toparlanma: ABD enflasyonu öncesi dipten döndü

Altın fiyatları, piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli seyrederken, seansın ilk bölümünde iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen alımlarla birlikte kayıplarını telafi ederek Salı günü yükselişe geçti.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, petrol fiyatlarını yükseltirken yatırımcıların enflasyon endişelerini artırdı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmelerin gölgesinde spot altın, TSİ 03.00 itibarıyla ons başına 4 bin 14 dolardan işlem gördü. Değerli metal, yüzde 0,3 yükselerek 1 Temmuz'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeden toparlanma kaydetti.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4 bin 21 dolara çıktı.

Altında sert kayıp: Bir ayın en büyük günlük düşüşü

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların petrolü son bir ayın en yüksek seviyelerine taşımasının ardından önceki işlem gününde sert satış baskısıyla karşılaştı. Değerli metal, yaklaşık yüzde 3 gerileyerek bir aydan uzun süredir görülen en büyük günlük kaybını kaydetti.