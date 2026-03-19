Altında toparlanma sinyali: Sınırlı yükseliş

Spot altın, gün içinde 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,7 artışla ons başına 4.851 dolara yükseldi. Altın, çarşamba günü yüzde 3,7 oranında değer kaybetmişti. ABD'de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 858,60 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından altının gram fiyatında da yukarı yönlü hareket yaşandı. Gram altın yüzde 0,9 yükselerek 6 bin 913 lira seviyesine çıktı.

Gevşeyen dolar destekledi

Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek fiyatlara destek sağladı. Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Doların yükseliş momentumu bugün duraksadı. Bu da altının kayıplarını sınırlı da olsa telafi etmesine olanak tanıdı" dedi.

Yükselen petrol baskıyı artırdı

Ancak yükselen petrol fiyatları altın üzerindeki baskıyı artırdı. İran’ın Orta Doğu’daki enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı’nın kapanması da arz endişelerini artırarak enerji maliyetlerini yükseltti.

Enflasyon endişesi

Artan enerji fiyatları enflasyon riskini güçlendirirken, bu durum normalde “güvenli liman” olarak görülen altına destek sağlasa da yüksek faiz ortamı altının cazibesini sınırlıyor.

Merkez bankalarından “şahin” mesaj: Faiz indirimi beklentisi zayıfladı

Fed ve Kanada Merkez Bankası, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde kalıcı baskı yaratabileceği uyarısında bulunarak faizleri sabit tuttu ancak 'şahin' tonlarını korudu. Bu durum, yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Jeopolitik gerilim yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Doğu’daki operasyonları güçlendirmek amacıyla bölgeye binlerce asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

Altın; savaş başladığından beri yüzde 9’dan fazla değer kaybetti

Altın fiyatları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından yüzde 9’dan fazla değer kaybetti. Bu süreçte dolar, “güvenli liman” olarak öne çıkan varlıklardan biri oldu.

Diğer değerli metallerde yükseliş

Diğer değerli metallerde ise yükseliş dikkat çekti.

Gümüş yüzde 1,5 artışla 76,52 dolara, platin yüzde 0,6 yükselişle 2.035,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 artışla 1.492,25 dolara çıktı.