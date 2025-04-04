Altında Trump etkisi: Gümrük vergisi gölgesinde geri çekilme

Altın fiyatları, Trump'ın endişelerini artıran gümrük vergisi önlemlerinin ardından yatırımcıların risk görünümlerini yeniden değerlendirmesiyle düştü.

Ons altın 3.087,31 dolara kadar geriledi. Ons altında düzeltme 3054 dolara doğru devam edebilir.

Tastylive'da küresel makro başkanı olan Ilya Spivak, “Altın, savaşın başlaması gibi fiyatlandırılması zor belirsizliklerin ortasında yükselme eğilimindedir, ancak piyasalar ilgili riskleri nasıl fiyatlandıracağını öğrendiğinde bu desteği kaybetme eğiliminde. Trump yönetimi bir yol seçmiş gibi görünüyor ve duyarlılık açıkça bundan hoşlanmasa da en azından en az dirençli yol daha görünür ve fiyatlandırılması daha kolay. Bu da altının “piyasa karışıklığı” priminin bir kısmını kırpıyor" dedi.

Analistler, "Spot altın 3.170 dolardan başlayan düzeltme tamamlanmamış gibi göründüğünden, 3 Nisan'daki düşük seviyesi olan ons başına 3.054 doları tekrar ziyaret edebilir. Düzeltme üç dalgadan oluşuyor. Şimdiye kadar sadece iki dalga tamamlandı. C dalgasının 3,054 dolardan A dalgasının dibine gitmesi bekleniyor. 3.130 doların üzerinde bir kırılma, 3.146-3.170 dolar aralığında bir kazanca yol açabilir" değerlendirmesini yaptılar.