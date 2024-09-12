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Altında yeni rekor

ABD’den gelen enflasyon verileri ve ECB’nin faiz indirimi ardından altın fiyatlarında yükseliş hızlandı.

Haber Merkezi
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Altında yeni rekor
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ABD’de dün açıklanan TÜFE, bugün açıklanan ÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası ECB’nin faiz indirimi ardından, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 25 baz puan daha düşürmesinin ve ABD'de tüketici fiyatları sonrası üretici enflasyonunun da beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın rallisi, ABD Merkez Bankası Fed’in de ECB ile aynı şeyi şekilde faiz indirimine gideceği ve gelecek hafta eylül toplantısında 2020'den bu yana ilk kez faizleri düşüreceği beklentileriyle desteklendi.

Ons altın 2.551 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,5 seviyesinde artışla 2.549 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın da 2.800 lira seviyesinde karşılık buluyor.

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