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Altında yılın son günlerinde sakin bir seyir bekleniyor

Ons altında yıl biterken, bu sabah yükseliş görülse de sakin bir seyir izlemesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Altında yılın son günlerinde sakin bir seyir bekleniyor
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Ons altın, yılın son haftasına başlarken, bu sabah fiyatı yükseldi. Yatırımcılar Fed'in faiz oranı görünümünü ve Başkan seçilen Donald Trump'ın metalin 2025 yörüngesini şekillendirebilecek gümrük vergisi politikalarını dört gözle bekliyor.

Ons altın bu sabah 2628,23 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 2623,85 dolar seviyesinde.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, dolar endeksinin oldukça yatay seyrettiğini ve altının yatay hareketini sürdürmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Wong, “Jeopolitik gerilimler altının bu yılki yükselişinde önemli bir faktör oldu ve özellikle Trump'ın resme girmesiyle 2025'te de anlatının bir parçası olmaya devam edecek” dedi.

Ons altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 27 değer kazandı. Ancak son 1 haftadır yataya yakın bir seyir izleyerek, yeni yılı bekliyor.

Wong, “Çok kısa vadeli bir bakış açısıyla, yeni yılın başlangıcına kadar, bu tür uyuşuk yatay fiyat hareketleri görmemiz çok muhtemel” dedi.

Yılsonunda altın alım satım faaliyetlerinin sakin kalması bekleniyor.

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