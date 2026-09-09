Altında yön arayışı: Fed kararı ve savaş, dengeleri değiştiriyor

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Altın fiyatları yükseldi: Piyasalar yön arıyor

Altın fiyatları, çarşamba günü doların yatay seyretmesinden destek bularak yükseldi. Spot altının ons fiyatı, TSİ 05.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4.372,19 dolara çıktı.

ABD altın vadeli işlemlerinde ise düşüş görüldü. Vadeli altın kontratları yüzde 0,5 gerileyerek 4.416 dolar seviyesine indi.

Altında yükseliş ve düşüş beklentileri karşı karşıya

Altın piyasasında kısa vadede fiyatların yönüne ilişkin belirsizlik sürüyor. Yükseliş beklentileri ile satış baskısı arasında yaşanan çekişme, değerli metalde dalgalı bir görünüm oluşturuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki bu hareketliliğin ABD'nin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin açıklanacağı haftanın sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Yatırımcılar, altının bundan sonraki seyrini belirleyebilecek önemli göstergelerden biri olan ABD TÜFE verisine odaklanmış durumda.

Açıklanacak enflasyon verisinin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması ve buna bağlı olarak altın fiyatlarında yeni hareketlilik yaratması bekleniyor.

Altında Fed baskısı öne çıkıyor

Altın fiyatları üzerinde en önemli baskı unsurlarından biri, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler olmaya devam ediyor.

Piyasalar Fed kararına odaklandı

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in yaklaşan toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor. Bu durum, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Dolar ve bütçe açığı altını destekliyor

Öte yandan altın fiyatlarını destekleyen bazı önemli unsurlar da bulunuyor.

Doların değer kaybedebileceğine yönelik beklentiler ve ABD’nin yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişeler, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutuyor.

Piyasalarda böylece bir yandan yüksek faiz beklentileri altını baskılarken, diğer yandan dolar ve ABD ekonomisine yönelik endişeler değerli metale destek veriyor.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde

Piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi, ABD’den gelecek enflasyon verileri olacak. Açıklanacak verilerin, özellikle Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Perşembe günü ÜFE açıklanacak

Haftanın ilk önemli verisi perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olacak. Üretici fiyatlarındaki değişim, enflasyonun seyri açısından yakından takip edilecek.

Cuma günü kritik TÜFE verisi geliyor

Piyasaların asıl odağında ise cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bulunuyor.

TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirebilir. Bu nedenle yatırımcılar, verinin ardından dolar ve altın başta olmak üzere küresel piyasalarda oluşabilecek hareketliliğe odaklanmış durumda.

Orta Doğu gerilimi altına güvenli liman desteği sağlıyor

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekliyor.

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki çeşitli kentlere saldırılar düzenlemesiyle çatışmanın bölgesel etkisi genişlerken, ABD güçlerinin İran’a ait petrol tankerlerini vurduğu, İran’ın ise Ürdün’deki bir ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.

Savaşın etkisi enerji piyasalarında da hissediliyor

Bölgede artan gerilim, yalnızca değerli metallerde değil, enerji piyasalarında da yakından takip ediliyor.

Çatışmaların petrol arzını ve sevkiyatını tehdit edebileceği endişesiyle Brent petrol üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi.

Petrol fiyatları Fed beklentilerini değiştirebilir

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ekonomi açısından bir başka önemli etkisi ise enflasyon üzerinden ortaya çıkabilir.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıları güçlendirmesi, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle yatırımcılar, bir yandan Orta Doğu’daki gelişmeleri ve petrol fiyatlarını, diğer yandan ABD’den gelecek enflasyon verilerini yakından izliyor.

Altın açısından ise jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesi ile yüksek faiz beklentilerinin oluşturduğu baskı arasındaki denge önemini koruyor.

Değerli metaller kritik bir sınavdan geçiyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Alpine Macro Emtia Stratejisti Kelly Xu, değerli metallerin kısa vadede önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti. Xu, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yeni ve sert bir satış dalgasının şu aşamada olası görünmediğini ifade etti.

Gümüşte arz açığı uzun vadeli desteği güçlendiriyor

Xu’ya göre fiziksel piyasadaki sıkı görünüm ve yapısal arz açıkları, özellikle gümüş fiyatları için uzun vadeli destek sağlamaya devam ediyor.

Gümüşün sanayi tarafındaki kullanım alanlarının genişlemesi de değerli metalin temel görünümünü güçlendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yapay zeka ve elektrifikasyon gümüş talebini artırıyor

Elektrifikasyon, elektronik sektörü ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların gümüş talebini desteklemesi bekleniyor.

Bu alanlarda artan kullanımın, fiziksel piyasadaki arz sıkılığıyla birleşmesi halinde gümüşün uzun vadeli görünümünün güçlü kalabileceği değerlendiriliyor.

Böylece kısa vadede fiyat baskısı ihtimali bulunsa da arz açığı ve sanayi kaynaklı talep, gümüş için önemli bir yapısal destek unsuru olmaya devam ediyor.

Değerli metallerde karışık görünüm

Altın dışındaki değerli metallerde ise fiyat hareketleri farklı yönlerde gerçekleşti.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 66,00 dolara yükselirken, platin yüzde 1 değer kazanarak 1.831,76 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.344,69 dolara geriledi.