Altında yön arayışı: Fiyatlara Fed freni

Altın fiyatları salı günü, son iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi. Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 4.138,32 dolara gerilerken, ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.149,90 dolardan işlem gördü.

Uzmandan altın yorumu: Fed'in mesajları fiyatları belirleyecek

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, “Altın fiyatlarındaki hareket, geçen haftaki görünümün devamı niteliğinde. Fiyatlar destek seviyesi oluşturmaya çalışıyor ve piyasalar kısa vadeli faiz politikası konusunda Fed’in ne düşündüğünü daha iyi anlamak için tutanakları bekliyor.” dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda, gelecekteki faiz patikasına ilişkin yönlendirmeler karar metninden çıkarılmıştı. Warsh, bu tür ileriye dönük yönlendirmelerin, merkez bankasının değişen ekonomik koşullara hızlı ve esnek şekilde yanıt verme kapasitesini sınırlayabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, pazartesi günü yaptığı açıklamada, uygun koşullar oluştuğunda ileriye dönük yönlendirmenin para politikasının etkinliğini artıran ve etkisini daha hızlı hissettiren "önemli bir araç" olabileceğini belirtti.

Savaş ve Fed etkisi altını vurdu! Rekor zirveden yüzde 25'i aşan düşüş

Altın fiyatları, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enflasyon baskılarını artırması, doların güç kazanması ve Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentilerinin güçlenmesiyle yıl içinde ulaştığı rekor seviyelerden yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, ateşkes anlaşmasının enflasyon endişelerini hafifletmesi ve geçen hafta açıklanan beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin Fed'in kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla spot altın, pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda faiz beklentisi zayıfladı: Altın yeniden öne çıkıyor

CME Group bünyesindeki FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 56 olarak fiyatlıyor. Bu oran, ABD istihdam verilerinin açıklanmasından önce yüzde 60'ın üzerinde bulunuyordu. Faiz oranlarının düşük seyretmesi ise getiri sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

Hong Kong'dan altın hamlesi! Yeni takas sistemi devrede

Öte yandan Hong Kong, değerli metallerde bölgesel rezerv merkezi olma hedefi kapsamında salı günü altın için merkezi takas sistemini hayata geçirirken, altın vadeli işlem piyasasını da yeniden hizmete açtı.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1 düşüşle ons başına 61,48 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.629,46 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,4 yükselişle 1.272,85 dolara çıktı.