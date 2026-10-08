Altında yön değişti: İki ayın en düşük seviyesinden toparlandı

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Spot altın 4.132 doları aştı

Spot altın yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.132,66 dolara çıktı. Altın, Çarşamba günü güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 artışla 4.157,60 dolara yükseldi.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altına olan talebi destekledi. Böylece altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale geldi.

Altında kritik seviye 4.275 dolar

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli görünümünün halen zorlu olduğuna dikkat çekti.

Weston, piyasanın şimdilik satıcıların kontrolünde olduğunu belirterek, kısa vadeli yükseliş beklentisinin güçlenmesi için altının 4.275 dolar seviyesini aşması gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin güçlü ekonomik temellerden ziyade devletlerin kredi ve maliye politikalarına ilişkin risklerin yansıması olarak görülmeye başlanması halinde altının tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrışabileceğini belirten Weston, bu durumda “para değer kaybına karşı korunma” temasının yeniden güç kazanabileceğini ifade etti.

Piyasanın gözü Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, geçen ay faiz artırımının gerekliliği konusunda farklı görüşler ortaya koymuştu.

Toplantı tutanaklarına göre bazı yetkililer, enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini sınırlamak amacıyla faiz artırımını gerekli görürken, daha şahin üyeler ise ortaya çıkan talep kaynaklı enflasyona karşı faiz artırımından yana görüş bildirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu ay faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

IMF'den küresel ekonomi uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomiye ilişkin risklere dikkat çekti.

Georgieva, yüksek seyreden enerji fiyatları, rekor seviyelerdeki kamu borcu ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artıştan kaynaklanan risklerin küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirtti. IMF Başkanı, hükümetlere maliye ve para politikalarında koruyucu önlemler alma çağrısında bulundu.

Diğer değerli metaller de yükseldi

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 60,36 dolara çıkarken, platin yüzde 1,8 yükselerek 1.660,05 dolara ulaştı. Paladyum da yüzde 1,6 artışla 1.142 dolara yükseldi.