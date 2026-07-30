Altında yön ne olacak? Fed Başkanı Warsh'ın enflasyon mesajları sonrası altında sınırlı yükseliş

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Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamalarını değerlendirmesinin ardından perşembe günü sınırlı yükseliş kaydetti.

Öte yandan Fed'in son toplantısında politika faizini sabit bırakması, bankanın bir sonraki adımına ilişkin belirsizliğin sürmesine neden olurken, piyasalar faiz patikasına ilişkin yeni sinyalleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Spot altın, yüzde 0,3 yükselişle ons başına 4.076,29 dolara çıktı. Gün içinde çarşamba günü yüzde 2'ye varan artış kaydeden değerli metal, ABD'de ağustos vadeli altın kontratlarında da yüzde 1 prim yaparak 4.073,60 dolara yükseldi.

Fed faizi sabit tuttu, Warsh'ın mesajları belirsizliği artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günkü toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlı duruşlarını yinelerken, açıklamaları bankanın bir sonraki para politikası hamlesine ilişkin belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Piyasalar şahin Fed bekledi, Warsh'ın mesajları altını destekledi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Piyasalar Warsh’ın yaklaşımı karşısında şaşırdı ve bir miktar hayal kırıklığı yaşadı. Faiz artırma gerekliliğine karşı yeterince istekli görünmüyordu. Piyasalar enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş beklerken, Warsh’ın bu yönde fazla adım atmaması altın fiyatlarını destekledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Altın, enflasyona karşı bir korunma aracı olarak öne çıksa da, faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar açısından cazibesini yitirebiliyor.

Fed kararı sonrası eylül faiz artırımı beklentisi geriledi

CME Group'un FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 63 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed'in son faiz kararının açıklanmasından önce yaklaşık yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu ve yatırımcıların sıkılaşma beklentilerinin zayıfladığına işaret etti.

Piyasaların gözü ABD PCE enflasyon verisinde

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilere yön verebilecek haziran ayı ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisini bekliyor. TSİ 15.30'da açıklanacak verinin, piyasalarda yön arayışında belirleyici olması bekleniyor.

ABD'nin İran'a yeni saldırıları bölgede gerilimi tırmandırdı

ABD ordusu, çarşamba günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Beş aydır devam eden ve bölgedeki diğer ülkeleri de etkisi altına alarak genişleyen çatışmalar, son saldırılarla birlikte jeopolitik gerilimi daha da artırdı.

Petrol, arz endişelerinin azalmasıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi

Öte yandan petrol fiyatları, Orta Doğu'dan petrol tankerlerinin sevkiyatını kesintisiz sürdürmesiyle arz endişelerinin hafiflemesinin ardından perşembe günü önceki seansta elde ettiği yükselişin bir bölümünü geri verdi.

TD Securities: Altındaki yükseliş kalıcı olmayabilir

TD Securities analistleri, altın fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olduklarını belirtti. Analistler, petrol fiyatları üzerindeki baskının yaz ayları boyunca devam etmesi halinde ons altının yeniden 3.900 dolar seviyesine doğru geri çekilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 artışla 57,86 dolara, paladyum yüzde 1,5 yükselişle 1.264,49 dolara çıkarken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.602,34 dolara geriledi.