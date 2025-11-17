Altında yön ne olacak? Gözler kritik ABD verilerine çevrildi

Spot altın, yüzde 0,1 artışla on başına 4 bin 83,92 dolara çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 85,30 dolara geriledi.

Gram altın tarafında ise sınırlı yükseliş yaşandı. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,1'lik yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 5 bin 550 TL seviyesinde seyrine devam ediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Geçen cuma günkü satış baskısı muhtemelen biraz abartılıydı, bu nedenle bugün fiyatta bir toparlanma görüyoruz” dedi.

Waterer ayrıca, "Fed'in gelecek ayki faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altını getiriler açısından baskılıyor. Kapanmanın sona ermesine rağmen ekonominin gerçek performansına dair tam bir görünürlük garanti değil" ifadelerini kullandı.

Gözler tarım dışı istihdamda

Piyasalarda, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin önemli ipuçları sunacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere bir dizi veri bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu, kapanmanın etkilediği veri takvimini güncellemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Fed'de indirim ihtimali azalıyor

Piyasalarda, gelecek ay çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 50'den yüzde 46'ya geriledi. Enflasyon endişeleri ve bu yıl yapılan iki faiz indiriminin ardından iş gücü piyasasında görece istikrar görülmesi, Fed üyelerinin ek gevşeme konusunda daha temkinli bir tavır almasına yol açıyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında ve ekonomik belirsizliklerde genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Dolar güçlü, altına baskı sürüyor

Dolar endeksi rakip para birimleri karşısında güçlü seyrini korurken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha az cazip hale getiriyor.

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'i SPDR Gold Trust'ın altın varlıkları da cuma günü 1.048,93 tondan 1.044,00 tona geriledi.