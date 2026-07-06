Altında yön yukarı ancak JPMorgan'dan temkinli mesaj: Altın tahminini revize etti

Altın fiyatları son dönemde yeniden yükseliş ivmesi yakalasa da, JPMorgan'ın tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, rallinin devamına ilişkin beklentileri zayıflattı.

Piyasalarda, faiz indirimlerine yönelik beklentiler, merkez bankalarının güçlü altın alımları ve güvenli liman talebinin etkisiyle değerli metalin yıl sonuna kadar yükseliş trendini koruyacağı öngörülüyordu. Ancak JPMorgan'ın güncellenen tahminleri, bu beklentilere yönelik soru işaretlerini artırdı.

JPMorgan altın tahminini revize etti: Yükseliş beklentisi zayıfladı

Spot altın fiyatı geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde prim yaparak yükselişini sürdürdü. Buna karşın JPMorgan, haziran ayında paylaştığı daha iyimser yıl sonu öngörülerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, 9 Haziran'daki değerlendirmesinde altının yıl sonuna kadar güçlü yükselişini koruyacağını öngörürken, son raporunda beklentilerini daha temkinli bir seviyeye çekti.

Güncellenen tahmine göre JPMorgan, altının ons fiyatının üçüncü çeyrekte 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor. Bankanın revize edilen projeksiyonu, önceki beklentilere kıyasla daha ihtiyatlı bir görünüme işaret ediyor.

Revizyonun temel nedeni ise talep görünümündeki zayıflama oldu.

Altında yükselişi destekleyen dinamikler zayıflıyor

JPMorgan, altın fiyatlarını destekleyen başlıca kaynaklardan gelecek talebin beklentilerin altında kalacağını öngörerek, bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlayabileceğini değerlendirdi.

Son dönemde altın piyasası; merkez bankalarının güçlü alımları, fiziki altına yönelik talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle destek buluyordu.

Ancak bankanın analistleri, bu destekleyici unsurların etkisinin zayıflamaya başladığına işaret ederek, altın fiyatlarında yükseliş ivmesinin önceki beklentilere kıyasla daha sınırlı kalabileceğini belirtti.

JPMorgan, güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin, Fed'in beklenenden daha erken faiz artırabileceği beklentilerini yeniden güçlendirmesi halinde altın fiyatlarına yönelik tahminlerinde aşağı yönlü risklerin artabileceğini değerlendirdi.

Bununla birlikte banka, uzun vadeli yükseliş senaryosunu tamamen rafa kaldırmış değil. JPMorgan, 2027 yılına kadar merkez bankalarının altın alımları ile fiziki talebin fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini öngörüyor.

Goldman Sachs'tan altın mesajı: Uzun vadede yükseliş desteği sürecek

Öte yandan Goldman Sachs da hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, hükümetler ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımlarının uzun vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceği görüşünü koruyor.