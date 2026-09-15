Altında yönü Fed belirleyecek! Fiyatlar kritik eşikte, gözler faiz kararında

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Altın Fed kararını bekliyor

Altın fiyatları salı günü yatay bir seyir izlerken yatırımcıların odağında Fed’in faiz kararı bulunuyor.

Spot altın, önceki seansta 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,1’den daha az değişimle 4 bin 300,96 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 341,10 dolara geriledi.

Piyasalar 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor

Fed, iki günlük toplantısının ardından faiz kararını çarşamba günü saat 18.00 GMT’de açıklayacak.

Finans piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü şekilde fiyatlanıyor. Ancak piyasalar açısından asıl belirleyici gelişmenin faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh’ın gelecekteki para politikasına ilişkin mesajları olması bekleniyor.

“Faiz artışlarının devamı altını baskılayabilir”

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Warsh’ın faiz artışını nasıl çerçeveleyeceğinin altın fiyatları açısından kritik olduğunu belirtti.

Sycamore, faiz artışlarının toplantıdan toplantıya devam edecek bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak sunulması halinde bunun altın başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Buna karşılık, daha ölçülü bir faiz politikasına işaret edilmesinin altın fiyatlarını ve risk iştahını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Yüksek faiz altının cazibesini azaltıyor

Altın, enflasyon ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak öne çıkarken, yüksek faiz ortamı değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Bunun temel nedeni, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetinin faizlerin yükselmesiyle birlikte artması.

ABD’de ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlanması ve çekirdek enflasyonun dört ayın en yüksek artışını kaydetmesi de Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor.

ABD tahvil faizinde kritik eşik aşıldı

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer gelişme ise ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesine çıkarak Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bu psikolojik eşiği aştı.

Analistler, yüzde 5 seviyesinin aşılmasının ABD ekonomisi ve hisse senedi piyasaları açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Ortadoğu gerilimi petrolü destekliyor

Jeopolitik cephede ise Yemen’de İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırıları öne çıktı.

Kızıldeniz kıyısında yeni saldırı hazırlıkları yapılırken, petrol arzında yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler enerji fiyatlarını destekledi.

Diğer değerli metallerde son durum

Değerli metallerde de sınırlı hareketler görüldü.

Spot gümüş yüzde 63,28 dolara yükselirken, platin yüzde 0,1 düşüşle 1.757,46 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1.283,61 dolar seviyesine indi.

Piyasaların yönünü büyük ölçüde Fed’in faiz kararı ve Kevin Warsh’ın gelecekteki para politikasına ilişkin vereceği mesajların belirlemesi bekleniyor.