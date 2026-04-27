Altında yukarı yönlü başlangıç: Dolar geriledi, jeopolitik tansiyon düşebilir

Bu yükseliş, doların kısmen değer kaybetmesiyle destek bulurken, yatırımcılar ABD ile İran arasındaki çıkmaza giren barış görüşmelerinde bir ilerleme sağlanıp sağlanmayacağını yakından izliyor.

Spot altın, seansın erken saatlerinde yüzde 0,8 düşmesinin ardından ons başına 4.707,75 dolarda yatay seyretti. Geçen hafta ise değerli metal, dört haftalık yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 2,5 gerilemişti. Haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,4 düşüşle 4.720,50 dolara geriledi.

İran'dan yeni teklif

Külçe altını destekleyen unsurlardan biri de doların zayıflaması oldu. Haberlere göre İran, Pakistanlı arabulucular üzerinden ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir teklif iletti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Önümüzdeki günlerde (ABD-İran) görüşmelerinde bir ilerleme olup olmayacağını izliyoruz ve bu, altın için en büyük belirleyici olacak” dedi.

Trump: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın iki aydır süren savaşı sona erdirmek için müzakere etmek istemesi halinde telefon edebileceğini söyledi ve ülkenin asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.

Trump, Cumartesi günü ABD’li iki temsilcinin İran savaşında arabulucu rolü üstlenen Pakistan’a yapmayı planladığı ziyareti iptal ederek barış umutlarını zayıflattı. Tıkanan görüşmeler, Orta Doğu’dan enerji ihracatındaki aksaklıkların sürmesine yol açarken petrol fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları güçlendirebilir ve bu durum faiz oranlarının yükselme olasılığını artırır. Altın her ne kadar enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı getiri sağlayan varlıkları daha cazip kılarak altına olan talebi sınırlayabilir.

Yatırımcıların gözü Fed'in faiz kararında

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Rodda, “Fed’in enerji krizinin enflasyonist etkileri nedeniyle yılın geri kalanında politikayı sabit tutabileceğine işaret edip etmeyeceğine bağlı olarak, bu karar altın için ya destekleyici olabilir ya da baskı unsuru oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 75,44 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 artışla 2.013,15 dolara yükseldi ve paladyum yüzde 0,6 düşüşle 1.487,45 dolara indi.