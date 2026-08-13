Altında yükseliş ivmesi sürüyor: Yeni yön için gözler kritik veride

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Altın iki ayın zirvesinde: Ons 4.408 doları gördü

Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından yükselişini sürdürerek perşembe günü iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Spot altının ons fiyatı TSİ 06.36 itibarıyla 4.408,55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde yaklaşık yüzde 1 yükselen altın, 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ABD’de Aralık vadeli altın kontratları ise 4.467 dolar civarında yatay hareket ediyor.

ABD enflasyonu geriledi, altın yükseldi: Piyasaların gözü Fed’de

Altındaki yükselişte ABD’den gelen enflasyon verileri belirleyici oldu. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Haziran ayında yüzde 3,5 olan yıllık enflasyonun gerilemesi, ABD’de fiyat baskılarının hafiflediği ve Fed’in para politikasında daha gevşek bir tutum izleyebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek altın fiyatlarına alım getirdi.

Altında yeni yükseliş için kritik veri: Gözler ÜFE’de

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarının ABD TÜFE verisinin ardından yaşanan yükselişin sonrasında konsolidasyon sürecine girdiğini belirtti. Waterer, yatırımcıların yeni bir yükseliş hareketi öncesinde ABD’de açıklanacak ÜFE verisini beklediğini söyledi.

Fed beklentileri değişti: Altın için faiz indirimi umudu güçlendi

ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler de değişti. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 40 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 54 seviyesindeydi.

Faiz artışı beklentilerindeki gerileme, altın fiyatları açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Faizlerin daha düşük seviyelerde kalması, faiz getirisi sunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak değerli metale olan talebi destekliyor.

Altında gözler ÜFE verisinde: Yeni yönü kritik veri belirleyecek

Piyasaların yeni odağında, ABD’de gün içinde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi bulunuyor. Yatırımcılar, üretici enflasyonunun fiyat baskılarındaki yavaşlamayı teyit edip etmeyeceğini yakından izleyecek.

Beklentilerin altında gelecek bir ÜFE verisinin, Fed’in faiz artırımı ihtimalini daha da azaltarak altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor. Buna karşılık, üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz artışı beklentilerini yeniden güçlendirebilir ve altındaki yükselişin hızını sınırlayabilir.

Altında jeopolitik destek: ABD-İran gerilimi yakından izleniyor

Altın piyasasında para politikası ve ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

İran ile ABD arasında Körfez’deki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığı bildirildi. İranlı üst düzey bir kaynağa göre, haziran ayında varılan geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik müzakerelerde de ilerleme kaydedilmedi.

ABD-İran hattındaki belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan ilgisini canlı tutarak altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüşte de yükseliş sürüyor

Değerli metallerin diğer üyelerinde ise altından farklı bir fiyatlama görüldü. Spot gümüş yaklaşık yüzde 0,3 yükselerek 65,47 dolara çıkarken, önceki seansta 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Platin yüzde 0,4 düşüşle 1.749,70 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 gerileyerek 1.362,10 dolara indi.

Altın tarafında ise piyasaların odağı ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi ile Fed’in önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikası beklentilerine çevrildi.