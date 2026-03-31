Altında yükseliş senaryosu: Goldman Sachs tahminini açıkladı

Goldman Sachs analistleri, altının 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Bankanın araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük olması ve piyasaların tarihsel deneyimlere kıyasla daha şahin bir politika şokunu fiyatlaması nedeniyle altının aşırı satılmış göründüğü belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026’da Fed’in iki faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, bu indirimin altın fiyatlarına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Orta vadede merkez bankalarının talebi önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. GS, merkez bankası alımlarının yeniden hızlanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Spot altın bu sabah düne göre yüzde 1'in üzerinde artışla 4560,43 dolardan işlem görüyor.