Altında yükseliş serisi üçüncü günde: Fiyatlar iki ayın zirvesine çıktı

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Altın, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle yükselişini üçüncü işlem gününde de sürdürerek iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 4.432,74 dolara çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,7 artışla 4.492,60 dolara yükseldi.

Piyasalar ABD enflasyon verilerine kilitlendi: Fed’in faiz kararı merakla bekleniyor

Piyasaların odağında, yarın açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile perşembe günü yayımlanacak üretici fiyatları verileri bulunuyor. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in eylülde faiz artıracağına ilişkin beklentileri zayıflarken, yeni enflasyon verilerinin para politikasının yönüne ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Daha düşük faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altına olan talebi destekliyor. Analistler, enflasyonun yeniden hızlanmadığı ve ekonomide soğumaya işaret eden verilerin açıklanması halinde dolar üzerindeki baskının artabileceğini, bunun da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini ifade ediyor.

Altında 5 bin dolar beklentisi: Yükselişin arkasında üç güçlü etken

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analisti Tony Sycamore, altındaki yükselişte 4.000 dolar seviyelerindeki düşüşü değerlendiremeyen yatırımcıların alımlarının, açığa satış pozisyonlarının kapatılmasının ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti. Sycamore, altının orta vadede yükselişini güçlendirerek 5.000 dolar seviyesine doğru ilerleyebileceği öngörüsünde bulundu.

Trump-İran gerilimi tırmanıyor: Hürmüz Boğazı görüşmeleri riske girdi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında barış anlaşmasının şartlarına ilişkin karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakereleri zorlaştırabilecek yeni bir gerilimin ortaya çıkmasına neden oldu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 0,9, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 0,8 yükseldi.