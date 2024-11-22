Altında yükseliş sürdü

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının daha da tırmanmasının getirdiği güvenli liman talebinin desteğiyle yükselmeye devam ediyor.

Ons altın bu hafta yüzde 4,78 değer kazandı ve bu son bir yılın en iyi haftalık yükselişi.

Marex analisti Edward Meir, altının Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını söyledi.

Ons altın, düne göre yüzde 0,5 artışla 2685,26 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, faiz indirimi görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed Guvernörü Michelle Bowman'ın açıklamaları ile TSİ 03:00'te açıklanacak olan ABD tüketici duyarlılığı (nihai) verilerini izleyecek.

ABC Refinery kurumsal piyasalar global başkanı Nicholas Frappell, altının yakın vadedeki hareketinin gelecek hafta açıklanacak olan öncü GSYH ve çekirdek PCE gibi önemli ABD verilerinden etkilenebileceğini ve fiyatların son trendlere göre 2.690-2.715 doları hedeflemesinin beklendiğini söyledi.

Morgan Stanley, "Altın rallisi rekor seviyelere ulaştıktan sonra duruldu ve fiyatların 2025'in ilk çeyreğinde 2.700 dolar/ons civarında dengelenmesi bekleniyor. Güçlü fiziki talep ve faiz indirimleri temel itici güçler oldu, ancak zayıflayan talep ve makroekonomik dalgalanma işaretleri daha fazla kazanımı sınırlayabilir" dedi.

Ons altın için direnç seviyesi 2.695 dolarda olurken, buranın geçilmesi halinde 2.732 dolar hedefleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise destek seviyesi 2.656-2.643 dolar aralığında görülüyor.