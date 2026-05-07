Altında yükseliş sürüyor: Barış umudu piyasaları destekledi

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 701 dolara çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 artışla 4 bin 710 dolar seviyesine ulaştı. Böylece altın fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti.

İran’dan “ABD'nin teklifi inceleniyor” mesajı

İran yönetimi, ABD’nin sunduğu barış teklifini değerlendirme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Teklifin savaşın resmen sona erdirilmesini içerdiği belirtilirken, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması gibi kritik konularda ise taraflar arasında henüz tam bir uzlaşı sağlanamadığı kaydedildi.

Süreç kırılgan

Piyasalarda anlaşmaya yönelik beklentiler güçlenirken, uzmanlar sürecin hâlâ kırılgan ve belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

“Piyasalar anlaşma ihtimalini fazla fiyatladı”

Cnbc-E'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, piyasalardaki iyimserliğin henüz kesinleşmiş bir anlaşmaya dayanmadığını belirterek, “Süreç hâlâ devam ediyor ve her an bozulabilir. Ancak dolardaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi” dedi.

Meir, kısa vadede ons altının 4 bin 600 ile 5 bin 100 dolar bandında dalgalanabileceğini söyledi.

Petrol sert düştü, tahvil faizleri geriledi

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta başından bu yana yüzde 0,6 gerilerken, bu gelişme faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırdı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 oranında düşüş kaydetti.

Öte yandan Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 6 gerilemesine yol açtı.

Savaşın başlamasından bu yana altın yüzde 10’dan fazla geriledi

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından artan güvenli liman talebiyle sert yükselen altın fiyatları, son dönemde barış beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte zirve seviyelerinden yüzde 10’dan fazla geriledi.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekerek faiz artırımı riskini güçlendirebileceğine, yüksek faiz ortamının ise getiri sunmayan altın üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasalarda gözler ABD istihdam verisinde

Piyasalar şimdi gözlerini cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevirdi. Verinin, ABD ekonomisinin gücü ve Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Değerli metaller tarafında ise spot gümüş yüzde 0,5 yükselerek 77,68 dolara çıkarken, platin 2 bin 60 dolar seviyesinde yatay seyretti. Paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 1.536 dolara geriledi.