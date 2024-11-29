Altında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları, ABD dolarındaki hafif düşüş ve artan jeopolitik gerilimin yardımıyla yükseldi.

Ons altın 2662,77 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,8 artıyla 2659,11 dolardan işlem gördü.

Singapur merkezli GoldSilver Central'ın genel müdürü Brian Lan, artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıların potansiyel fiyat artışlarından yararlanma umuduyla altına akın etmesine neden olduğunu söyledi ve “Dolardaki hafif zayıflama altın fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu” dedi.

Lan, altın fiyatlarının 2.600 dolar seviyesini test edebileceğini ya da altına inebileceğini ve metalin aralık ayına kadar konsolidasyon aşamasında kalabileceğini sözlerine ekledi.

Piyasalar, CME Fedwatch aracına göre, aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 66,5 olarak fiyatlıyor ve bu da potansiyel olarak 2024'ün üçüncü indirimi anlamına geliyor.

Önümüzdeki hafta açıklanacak olan iş ilanları, ADP istihdam raporu ve istihdam raporu gibi önemli ABD verilerinin Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler ons altın için direnç seviyesi olarak 2678 ve 2695 doları işaret ederlerken, destekler ise 2630 ve 2608 dolar seviyelerinde görülüyor.