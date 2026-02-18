Altındaki geri çekilme alım fırsatı mı?

Altın fiyatlarındaki son gerileme, ING analistlerine göre derin bir düşüşün başlangıcından ziyade düzeltme niteliğinde bir duraklama olarak görülüyor.

Değerli metalin kısa vadeli hareketleri hala ABD doları dalgalanmalarına ve küresel risk iştahına son derece duyarlı olduğunu belirten ING, "Ancak Asya piyasalarında likiditenin normale dönmesi ve makroekonomik belirsizliklerin sürmesiyle birlikte altında temel talebin güçlenmesi bekleniyor. Olası yeni düşüşler yeniden alım ilgisiyle karşılanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının bugün açıklanacak tutanaklarını bekleyen ons altın, 4942,39 dolara kadar yaşanan toparlanmanın ardından düne göre %0,7 artışla 4913 dolar civarında seyrediyor.