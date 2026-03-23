Altındaki geri çekilme uzun vadeli fırsat mı?

Phillip Nova'nın Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, altındaki süregelen geri çekilmenin daha düşük seviyelerde "kademeli" uzun vadeli birikim fırsatları sunabileceğini belirtti.

Sachdeva, emtianın ons başına 4.400 doların altına inmesinin aşağı yönde 200 günlük hareketli ortalama olan ons başına 4.154 dolara "kapı araladığını" ifade etti.

Analist, ons başına 4.154 dolar seviyesinin herhangi bir anlamlı istikrar öncesinde olası aşağı yönlü hedef olarak öne çıktığını vurguladı. "Bu düzeltme, uzun vadeli alıcılar için kademeli giriş yapma adına altın bir fırsat" diye ekledi.

Altın yeni haftaya sert düşüşlerle başlarken, 10:35 itibarıyla yüzde 7,5 oranında düşüşle 4.159 dolardan işlem görüyor.