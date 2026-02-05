Altından 3 milyar dolar kazanan Çinli Ximing, rotayı gümüşe çevirdi

Altındaki yükseliş Çinli Bian Ximing’e 3 milyar dolar kazandırırken, yatırımcı şimdi de gümüşte düşüş yönünde pozisyon alıyor. Ximing’in gümüşte kısa pozisyonlarının değeri 300 milyon dolara yaklaştı.

Bloomberg'ün haberine göre, Bian Ximing 2022 yılı başından bu yana Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki altın kontratlarına yaptığı yükselişe yönelik işlemlerden yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

Ximing’in yeni pozisyonu ise gümüşte satış (düşüş) yönünde oldu.

Net 1 milyar yuan kârda

Bloomberg'ün ismini açıklamak istemeyen kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ximing’in açık pozisyonları risk içerirken, gümüşteki dalgalı seyirde bazı pozisyonlarını zararına kapatmak zorunda kaldı. Ancak halen yaklaşık 450 ton gümüş veya 30 bin kontratlık bir açık pozisyonu bulunan Ximing, geçen hafta görülen sert düşüşte, yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) portföyünde realize etmese de kârda görünüyor.

Önceki kayıplarıyla birlikte Ximing yaklaşık 1 milyar yuan net kâr elde ederken, gümüş bugün de düşüşe geçti. Bu gelişme de Ximing’in hesabına kâr yazıyor.

Kısa pozisyonlar artıyor

Verilerinden derlenene göre, Ximing’in çalıştığı aracı kurumu Zhongcai Futures Co. ocak ayının son haftasında gümüşe yönelik kısa pozisyonlarını artırmaya başladı.

SHFE’de aracı kurum hesaplarındaki bireysel yatırımcıların kimlikler açıklanmıyor. Ancak kaynaklara göre, Ximing’in kendi pozisyonlarıyla doğrudan yönettiği diğer hesaplar, şirketin değerli metaller pozisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Borsa verilerine göre, Zhongcai’nin gümüşteki kısa pozisyonu 28 Ocak'ta yaklaşık 18 bin lota yükselirken, Şanghay'da gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 30 Ocak'ta ise bu pozisyon yaklaşık 28 bin lota çıktı.