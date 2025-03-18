Altından bir rekor daha: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının yol açtığı ekonomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Spot altın ons başına 3 bin 38 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Saat 21.30 itibarıya ons atın 3 bin 33 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Ortadoğu’daki gerginlik altını destekliyor

Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi

Gram altında da yeni rekor

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş sürüyor.

Gram altının fiyatı da 3 bin 581 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 600 lirayı gördü.