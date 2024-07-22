Altının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 529 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon 529 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 542 milyon 143 bin 280,12 lira, işlem miktarı ise 1.774,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 652 milyon 65 bin 938,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Hakan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: