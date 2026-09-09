Altının kilogram fiyatı 6 milyon 840 bin liraya geriledi

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 828 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 865 bin lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 840 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 847 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 649 milyon 353 bin 92,52 lira, işlem miktarı ise 680,19 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 715 milyon 587 bin 92,42 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.