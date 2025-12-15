Altının yönünü ABD tahvilleri ve dolar belirleyecek

Altının yönü bu hafta ABD tahvil getirileri ve dolara bağlı olacak. Razaqzada, "Tahvillerdeki herhangi bir ilave zayıflık veya getiri güçlenmesi, altın gibi düşük ve sıfır getirili varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir" diyor. Bu arada, "Veri ve Fed konuşmaları açısından yoğun bir hafta olan bu hafta USD toparlanırsa, altın biraz parlaklığını kaybedebilir."

ABD doları geçen hafta Federal Rezerv'in gelecek yıl daha fazla faiz indiriminin kapısını açık bırakmasıyla baskı altına girdi. Tüm gözler şimdi Salı günü açıklanacak Kasım ayı tarım dışı istihdam raporuna ve Perşembe günkü tüketici fiyat verilerine çevrildi.

Piyasa ayrıca Fed Yönetim Kurulu üyesi Miran'ın saat 17.30'daki ve New York Fed Başkanı John Williams'ın 18.30'daki konuşmalarını ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın Çarşamba günkü açıklamalarını izleyecek.