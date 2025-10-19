Altının yükselişini ne durdurabilir?

Yüzyıllardır altın, siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde en güvenli liman olarak görüldü. Kolayca taşınabilen ve her yerde satılabilen, güvenilir ve yüksek değerli bir emtia olması, ekonomiler kargaşa içindeyken bir güvenlik hissi veriyor. Ancak herkes altın hayranı değil. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, değerli metali “verimsiz” bir varlık olarak nitelendirmiş ve 2011 yılında Berkshire Hathaway hissedarlarına yazdığı mektupta “eğer sonsuza kadar bir ons altın sahibi olursanız, sonunda yine bir ons altın sahibi olacaksınız” dedi.

Bununla birlikte, merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ederken, yatırımcılar da bu yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın genişleyen ticaret savaşı, ülkenin mali sağlığı konusunda endişelere yol açan rekor düzeydeki ABD borç seviyeleri ve Fed’in bağımsızlığına yönelik artan müdahaleler nedeniyle giderek daha fazla altına sığınmaya başladı. Bloomberg tarafından toplanan verilere göre yatırımcılar altın destekli borsa yatırım fonlarına akın ederken, toplam varlıklar üç yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine ulaştı.

Altına olan talep, değerli metalin 2025 yılında da fiyat rekorları kırmaya devam etmesine neden oldu. Bu durum, geçen yıldan itibaren devam eden yükselişi daha da uzattı ve hisse senetlerinin getirilerini geride bıraktı. Ekim ortasında, ABD hükümetinin kapanması sürerken, ABD-Çin gerilimleri tırmanırken ve yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceğine bahis yaparken, altın ons başına 4 bin 200 doları aştı.

Altın neden güvenli liman?

Modern yatırımcılar için bunun nedeni, altının içsel faydasından çok, istikrarı ve likiditesinden kaynaklanıyor. Altın, piyasa stresinin yaşandığı dönemlerde değer kazanma eğilimi gösteriyor. Bu metal, küresel finans krizinin ardından ons başına bin doları, Covid-19 salgını sırasında iki bin doları ve mart ayında ABD’de Trump yönetiminin gümrük vergisi planlarının küresel piyasaları etkisi altına almasıyla üç bin doları aştı.

Külçe altın, para birimlerinin satın alma gücünün azaldığı durumlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak da görülüyor. Trump'ın ABD'ye yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri küresel ekonomide fiyatların yükselmesine yol açabileceğinden, enflasyon endişeleri şu anda birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle ABD enflasyonu, Trump'ın Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapması nedeniyle gündemde yer alıyor. Faiz getirmeyen altın, faiz getirisi olan varlıklara kıyasla elde tutmanın maliyeti azaldığı için, düşük faiz ortamında genellikle daha cazip hale gelir.

Sadece altına yatırım yapılmıyor

Altının güvenli liman statüsü, Trump'ın ticaret gündemi ve kontrolden çıkan bütçe açıkları, piyasa dalgalanmalarından korunmak için geleneksel olarak tercih edilen diğer limanlara, yani devlet borçlarına ve para birimlerine, özellikle de ABD dolarına olan güveni sarsarken, daha da yükseldi. Yatırımcılar sadece altın külçelerine değil, gümüşe, diğer değerli metallere ve hatta Bitcoin'e de akın ediyorlar.

Piyasa hareketlerinin ötesinde, altın sahibi olmak, dünyanın en büyük iki altın pazarı olan Hindistan ve Çin kültürlerine kök salmış durumda. Bu ülkelerde mücevherler, külçeler ve diğer altın türleri, refah ve güvenliğin sembolü olarak nesiller boyu aktarılıyor. Hintli haneler yaklaşık 25 bin metrik ton altın sahibiler ve bu miktar Fort Knox'taki ABD deposunda saklanan miktarın beş katından fazla. Fiziksel alıcılar fiyatlara karşı oldukça duyarlı. Altının finansal piyasalardaki yatırımcılar için cazibesi azalmaya başladığında, mücevher ve külçe alıcıları genellikle fırsatları değerlendirmek için devreye girer ve bu süreçte fiyatların düşmesini engeller.

Merkez bankaları neden daha fazla altın alıyor?

2024 yılının başından bu yana metalin fiyatındaki hızlı artış, kısmen merkez bankalarının, özellikle de dünyanın başlıca rezerv para birimi olan ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen gelişmekte olan piyasaların büyük alımları tarafından tetiklendi. Altın, bir ülkenin döviz rezervlerini çeşitlendirmeye ve para biriminin değer kaybına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.

Merkez bankaları son 15 yıldır net altın alıcısı konumunda ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından alım hızları iki katına çıktı. ABD ve müttefikleri, ülkelerinde tutulan Rus merkez bankası fonlarını dondurarak, döviz varlıklarının yaptırımlara ne kadar açık olduğunu ortaya koydu.

Dünya Altın Konseyi'ne göre 2024 yılında merkez bankaları üst üste üçüncü yıl bin tondan fazla altın külçesi satın aldı ve şimdiye kadar çıkarılan tüm altının yaklaşık beşte birini elinde bulunduruyor. Rezervlerini artırmada en aktif olan ülkeler arasında, İkinci Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods sistemine dahil olmayan ülkeler de bulunuyor. Bretton Woods sistemi, esasen altınla desteklenen bir para düzeniydi.

Çin Halk Bankası, eylül ayında 11. ay üst üste altın alımlarına devam ederek altın rezervlerini artırdı. Bloomberg'in haberine göre PBOC, küresel altın piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yabancı devletlerin altın rezervlerinin saklayıcısı olmayı da hedefliyor. Altınlarını yurt dışında saklayan çoğu ülke, bu altınları İngiltere Merkez Bankası'nda depoluyor. Bu bankanın kasalarında, dünya rezervlerinin beş bin tonundan fazlası bulunuyor.

Altının yükselişini ne durdurabilir?

Altının bu yılki yükselişi, onu bilinmeyen bir alana taşıdı. Eylül ayında, fiyat 1980'deki enflasyona göre ayarlanmış zirvesini aştı. Değerli metalin değeri, genellikle karşılaştırıldığı çoğu ölçüte kıyasla da yüksek. Örneğin, altın-bakır fiyat oranı genellikle küresel ekonominin önemli bir barometresi olarak görülüyor ve yüksek seviyeler ekonomik görünümle ilgili endişelerin arttığını gösteriyor. Ekim ayı başında, altın standardının resmi olarak kaldırıldığı 1970'lere kadar uzanan verilere göre bu oran yüzde 99,7'lik bir seviyede seyrediyordu.

Külçe altın fiyatlarının aşırı yüksek olmadığı alan Fed'in faiz indirimine ilişkin iyimserlik ve yapay zeka konusundaki coşkuyla yükselişe geçen ABD hisse senetleri. Altın-S&P 500 oranı ekim ayı başında 0,6 civarında seyrederek 20 yıllık ortalamanın biraz altında kaldı.

Forbes'ın derlediği bilgilere göre; doların değer kazanması, Trump'ın gümrük vergilerinde önemli bir azalma veya Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması, altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Yatırımcıların kazançlarını bankaya yatırmasıyla birlikte, piyasada bir miktar konsolidasyon da yaşanabilir. Bununla birlikte, toplam altın ETF varlıkları hala 2020'deki zirve seviyesinden oldukça uzak. Merkez bankaları, altının yükseliş ivmesinin en önemli destekçisi oldu yani rezervlerini azaltmaları halinde en büyük zararı verebilecek güçleri var. Ancak şimdilik böyle bir şey düşünüldüğüne dair bir şüphe yok. Gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları, 1990'larda sürekli satışların altın fiyatlarını on yıl içinde dörtte birinden fazla düşürdüğü döneme kıyasla, son yıllarda çok az altın sattı. Bu koordinasyonsuz satışların piyasayı istikrarsızlaştırdığına dair endişeler üzerine, 1999 yılında ilk Merkez Bankası Altın Anlaşması imzalanmış ve imzacı ülkeler altın satışlarını sınırlamayı kabul ettiler.