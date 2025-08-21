  1. Ekonomim
Aman dikkat! Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği...  Gerçeğinden ayırt etmek zor, bozduramıyorsunuz

Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların "Suriye altını" dediği ve elden ele dolaşan çeyrek altınları, gerçek çeyreklerden ayırmak oldukça zor. Sadece bu da değil. Suriye çeyreklerini bozdurmak da çok zor, çünkü bu altınları hiçbir kuyumcu almıyor.

Kuyumcuların "Suriye altını" dedikleri çeyrek altınlara vatandaşlar uyarıldı.

NTV'de yer alan habere göre ayarı düşürülen Suriye altını Darphane'de değil, piyasada basılıyor. 

Bozdurmak zor

Bir kere alındığında bozdurmak çok zor, çünkü bu altınları hiçbir kuyumcu almıyor.

Kuyumcular, Suriye altınını ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebiliyor.

Kuyumculardan denetim çağrısı

Bu altınların 22 ayar değil, 21 ya da 20 ayar olduğunu söyleyen kuyumcu Varol Erdoğan, "Kuyumcular Odası'nın denetim yapması lazım." dedi.

Altın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Varol Erdoğan, kandırılmamak için mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.

