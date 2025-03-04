Analistler tahminlerini güncelledi: Altın fiyatları bu rakama ulaşabilir

Altın fiyatları , ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisinin üç ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından patlak veren ticaret çatışmalarıyla birlikte güvenli liman talebinin etkisiyle Salı günü kazanımlarını sürdürdü.

Külçe altın bu yıl %10 değer kazandı ve 24 Şubat'ta 2.956,15 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

ABD altın vadeli işlemleri yaklaşık %1 artışla 2.930 dolara çıktı.

CNBC-e'nin haberine göre Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithalata uyguladığı yeni %25'lik tarifeler yürürlüğe girdi. Ayrıca Çin mallarına uygulanan vergileri %20'ye çıkardı. Çin, 10 Mart'tan itibaren belirli ABD ithal ürünlerine %10-%15 oranında ek tarifeler ve belirlenmiş ABD varlıkları için bir dizi yeni ihracat kısıtlamasıyla hemen karşılık verdi.

Kritik gün Çarşamba ve Cuma

Çevrimiçi pazar yeri BullionVault'un araştırma başkanı Adrian Ash, "Trump 2.0'ın ABD seçimlerinde vadettiği kaosu tam olarak getirmesiyle birlikte Batılı yatırımcılar, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarına katılarak her türlü hava koşuluna karşı korunma amaçlı altın satın alıyor" dedi.

Yatırımcılar şimdi Fed'in faiz oranı seyrine ilişkin ipuçları için Çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam raporunu ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

UBS analisti: Yeni zirveler bekliyoruz

UBS analisti Giovanni Staunovo, "ABD ekonomisinde herhangi bir yavaşlama belirtisi, Fed'in daha fazla faiz indirimi çağrısına destek olacak ve altın fiyatını destekleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altının zirveleri yeniden test etmesini bekliyoruz" dedi

JP Morgan: Ons altın 3000 dolara yaklaşabilir

ABD merkez bankası son toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuştu. Haziran ayında Fed'in faizleri düşürmeye devam etmesi bekleniyor ve Eylül ayında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini tekrar düşürebileceği düşünülüyor.

JPMorgan, 2025'in dördüncü çeyreğinde altının ons fiyatının 3.000 dolara yaklaşmasını beklediğini söyledi .

İkon Menkul: 2950 dolar aşılırsa hedef 2980 - 3000 dolar

Geçtiğimiz hafta, 2950 direncinden gelen satışlarla birlikte ons altında sert düşüşler yaşanmış ve 2832 seviyesine kadar geri çekilmeler görülmüştü. Haftayı 2859 seviyesinden tamamlayan ons altın, Trump-Zelenski görüşmesi sonrası oluşan belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle haftaya alım üstünlüğü ile başladı.

Bu alımlarla 2880 direncini aşarak 2892 seviyesine kadar yükselen ons altında, bugün de 2880 desteğinden gelen tepki alımlarıyla yükseliş eğilimi sürüyor. Şu an trend çizgisi üzerinde 2925 seviyesinde fiyatlanan altın, alımların devam etmesi halinde yeniden yükseliş trendine girebilir. Bu senaryoda ilk direnç seviyesi 2950 olurken, yükselişin devamında 2980 ve 3000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışları durumunda ise ilk destek seviyesi 2900, bu seviyenin altında ise 2880 ve 2840 destekleri takip edilecektir.

Destekler: 2900 – 2880 – 2840

Dirençler: 2950 – 2980 – 3000

Yatirimim.com: Altın boğalarının hedefi 2974 doları geçebilmek

Altın fiyatı geçtiğimiz hafta son 3 ayın en kötü haftasını geçirdikten sonra haftaya yüksek kazanımlarla devam ediyor.

ABD dolar endeksi keskin düşüş gösteriyor. Endeks bu aralıkta 106,24 seviyesinde işlem görüyor.

Teknik olarak bakıldığında Nisan ayı altın vadeli boğaları yakın dönem teknik avantajını güçlü bir şekilde elinde bulunduruyor.

Altın boğalarının yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi kuvvetli bir direnç noktası olan 2974 $ seviyesini geçebilmek.

Altın ayılarının bir sonraki aşağı yönlü fiyat hedefi ise fiyatları 2850 $ seviyesinin aşağısına çekebilmek.

2920 $ ve ardından 2942 $ vadeli ons altının direnç noktaları olarak görülürken, 2866 $ ve ardından 2850 $ ons altının destek seviyeleri olarak görülüyor.