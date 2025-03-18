ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yol açtığı ekonomik endişelerden korunmak istemesiyle salı günü ikinci kez 3.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirve yaptı.

Banka, altın için “tırmanan jeopolitik ve ticari gerilimler, gevşeyen para politikası ve güçlü merkez bankası alımlarından kaynaklanan güçlü rüzgarlar nedeniyle yükseliş görüşümüzü koruyoruz” dedi.

Geleneksel olarak jeopolitik istikrarsızlığa karşı güvenli bir varlık olarak görülen altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı. Külçe altın 14 kez rekor seviyeye ulaştı.

ANZ, “Altın piyasasına gelince, ithalat tarifeleri korkusu, arzın ABD'ye akmasıyla Londra spot piyasasındaki likiditeyi sıkılaştırdı. Bu durum, Comex vadeli işlemleri ile Londra spot arasındaki farkın genişlemesiyle arbitraj işlemlerini tetikledi” dedi:

“Arzdaki bu dengesizliğin normalleşmesinin biraz zaman alacağını ve gümüş fiyatlarını dalgalı tutacağını düşünüyoruz.”

Ancak bankanın analistleri araştırma notunda, endüstriyel talebin gümrük vergisiyle ilgili olumsuzluklara rağmen dirençli olacağını belirterek, yatırım talebinin gümüşün fiyatını yükseltmek için çok önemli olacağını ekledi.

Banka, kısa vadede gümüşün ons başına 34-36 dolar aralığında işlem göreceğini kaydetti.