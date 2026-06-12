ANZ, yıl sonu altın fiyat tahminini düşürdü
ANZ Bank, son dönemdeki fiyat hareketlerini gerekçe göstererek yıl sonu altın tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, ons altın beklentisini 5.600 dolardan 5.200 dolara indirdi.
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ANZ, son fiyat hareketlerini gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5.600 dolardan 5.200 dolara düşürdü.
Banka, gümüş fiyatlarının ise güçlü bir destekleyici unsurun bulunmaması nedeniyle istikrar kazanmasını beklediğini belirtti. ANZ, gümüş piyasasında fiyatları belirgin şekilde yukarı taşıyabilecek yeni bir katalizör görmediğini ifade etti.